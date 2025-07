È in corso un tentativo di truffa tramite false email inviate a nome del Ministero della Salute, con il pretesto di mantenere attivo l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. Lo rende noto lo stesso dicastero sul proprio sito ufficiale, lanciando un appello ai cittadini a prestare massima attenzione.

«Stanno circolando false email a nome del Ministero della Salute per indurre le vittime a fornire dati personali e finanziari con il pretesto di mantenere attivo l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico – si legge nella comunicazione pubblicata sul portale istituzionale –. Non si tratta di comunicazioni ufficiali».

Il meccanismo della truffa è sempre lo stesso: «Tramite l’invio di email fraudolente, gli utenti vengono invitati a cliccare su un link che li indirizza a una pagina internet in cui viene richiesto l’inserimento di un codice presente nell’email e successivamente si richiede l’inserimento di dati personali e della carta di pagamento».

Il ministero invita quindi a non fidarsi e a proteggere i propri dati: «Vi invitiamo a non cliccare sui link contenuti, non fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio».

Un monito chiaro per evitare che ignari cittadini possano cadere nella rete di chi, approfittando del nome del Ministero della Salute, tenta di ottenere informazioni sensibili e dati bancari da utilizzare per scopi illeciti.