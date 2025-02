"Mi è stato proposto di cantare l'inno d'Italia a una manifestazione sportiva. La prima cosa a cui ho pensato è stata: ok, accetto ma cambio il testo per renderlo più inclusivo". Sono le parole della cantante torinese Francamente, tra i partecipanti all'ultima edizione del talent show di Sky "X Factor", attraverso un video diffuso sui propri canali sociale che in queste ore sta facendo molto discutere.

"La canzone comincia con 'fratelli'- ha spiegato l'artista, secondo cui l'inno di Mameli sarebbe in contrasto con le diverse identità di genere - quindi non è inclusiva".

Dopo, però, aver realizzato che modificare le parole dell'inno avrebbe costituito un'offesa alla bandiera, ha scelto di accettare comunque la proposta "per prendere uno spazio e cantare l’inno, che sì ha un linguaggio non inclusivo, ma farlo da donna queer e vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro".

"Le persone queen esistono - ha detto ancora la cantante - le persone transessuali esistono, le persone non binarie esistono e tutte queste persone non sono cittadini, cittadine, cittadini di serie B, ma hanno pari doveri e soprattutto diritti di ogni italiano e italiana. Le persone nere esistono all’interno della comunità italiana e anche loro non sono cittadine di serie B".