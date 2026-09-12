Dopo la lettura della sentenza che lo condannava a sei mesi di reclusione con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati e ha aggredito la ex compagna. È accaduto in un'aula di tribunale a Udine: protagonista un militare dell'Esercito di 40 anni, Agostino Di Novo, imputato per lesioni ai danni della donna, 35 anni.

L'uomo ha raggiunto la ex, seduta sul lato opposto dell'aula accanto alla vice procuratrice onoraria Alessandra D'Aversa, e l'ha colpita ripetutamente con un oggetto appuntito che sarebbe riuscito a introdurre nel palazzo eludendo i controlli.

A fermarlo sono stati un carabiniere e un poliziotto presenti in aula come testimoni in un altro processo. Di Novo è stato arrestato in flagranza e, in attesa dell'udienza di convalida, la Procura ha proceduto per tentato omicidio. Le lesioni riportate dalla donna non sarebbero gravi.

Il gip ha convalidato l'arresto e disposto per il 40enne la custodia cautelare in carcere. Oltre al tentato omicidio, le accuse contestate sono minaccia, porto abusivo di arma destinata all'offesa e interruzione di servizio pubblico.

“Ho parlato brevemente col mio assistito era ancora sotto shock, ha detto che non era sua intenzione di uccidere nessuno”. Così a LaPresse l'avvocato Igor Cigliano, legale di Di Novo.