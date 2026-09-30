“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al professor Chessa per il prestigioso incarico che dovrà ricoprire. Ho seguito con attenzione il dibattito che ha accompagnato la sua elezione e ho osservato come una parte significativa del confronto si sia concentrata proprio sull’iniziativa di Olbia. Il fatto stesso che se ne sia discusso così tanto conferma quanto la città sia oggi una realtà vivace, capace di attrarre interesse, investimenti e nuove iniziative anche nel campo della formazione e della ricerca”.

Lo dichiara il vicepresidente della Regione e assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, in riferimento alle dichiarazioni di Omar Chessa, appena eletto rettore dell’Ateneo sassarese, sul futuro del Dipartimento di Innovazione di Olbia.

“L’Università di Sassari ha una storia e un ruolo fondamentali per la Sardegna – aggiunge Meloni – e credo che, proprio per la sua funzione nel Nord dell’isola, non possa prescindere dalla realtà di Olbia. La città suscita un interesse crescente da parte di altri atenei: l’Università di Cagliari e diverse realtà della penisola stanno valutando investimenti, corsi di laurea e nuove attività. Se il progetto del Dipartimento di Innovazione non andasse avanti, quello spazio potrebbe essere occupato da altri atenei. Non credo che questo sarebbe positivo per l’Università di Sassari né, più in generale, per l’unità del sistema universitario del Nord Sardegna”.

“Inoltre – sottolinea – sul progetto del Dipartimento di Innovazione di Olbia il Consiglio Regionale ha espresso una volontà chiara e stanziato risorse importanti con un impegno di lungo periodo. Questo è un elemento centrale nelle valutazioni sul suo futuro. Per questo – conclude Meloni – ritengo che ogni eventuale ripensamento non debba riguardare la piena attuazione al progetto, il suo impianto e i suoi obiettivi. Da parte della Regione resta ferma la scelta compiuta dalla Giunta e dal Consiglio Regionale, sostenuta da un investimento importante e da una prospettiva di lungo periodo. Una presenza accademica forte a Olbia rappresenta un’opportunità non solo per la Gallura e per tutto il Nord Sardegna, ma per l’intera Isola”.