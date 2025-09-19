PHOTO
Il prodigio si è compiuto puntuale questa mattina, 19 settembre, alle 10.07. Nel Duomo di Napoli, gremito di fedeli, si è rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro, patrono della città.
La celebrazione si è aperta con l’arrivo in Cappella del Tesoro dell’arcivescovo, cardinale Mimmo Battaglia, accompagnato dall’abate monsignor Vincenzo De Gregorio, dal sindaco Gaetano Manfredi, presidente della Deputazione di San Gennaro, e dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.
Dopo l’apertura della cassaforte che custodisce le ampolle, le reliquie sono state portate all’altare maggiore per la messa solenne. Poi l’annuncio tanto atteso: il sangue si era sciolto.
In prima fila, tra le autorità civili, sedevano anche l’ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato alle Regionali per il centrosinistra, e l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.
Il rito, che si ripete tre volte l’anno, è da secoli uno dei momenti più sentiti dalla comunità partenopea, che nell'evento riconosce un segno di protezione e speranza per la città.