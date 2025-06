“I giorni del Mandrolisai” è l’appuntamento che, dal 20 al 22 giugno, trasforma Atzara in una vetrina di eccellenze enogastronomiche, spettacoli e cultura. Il cuore pulsante dell’evento sarà il “Longevitas Mandrolisai – Long Life Wine Festival”, l’esperienza che celebra il vino della longevità, simbolo di una tradizione radicata e di un territorio che si racconta attraverso i suoi profumi e sapori.

Ad accompagnare le giornate di festa sarà la musica di Fabio Concato, in concerto venerdì 20 giugno, con un live a ingresso gratuito in Piazza San Giorgio. Sabato 21 giugno, la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia porterà oltre 30 artisti a trasformare le strade del borgo in un palcoscenico a cielo aperto. Tra spettacoli di fuoco, trampolieri, circo, magia e concerti diffusi, la serata sarà un inno alla convivialità.

Non mancheranno le degustazioni dei 19 produttori del Mandrolisai e dei 3 ospiti speciali che hanno conquistato i palati al Vinitaly: le cantine Fradiles, Famiglia Demelas, Vitivinicola Etzo, Roberto Cadeddu, Cantina Pisu, Tenuta Mesanìa, Vitivinicola Manca, Fratelli Vacca, Bingiateris, Fulghesu Le Vigne, Pranu vigne del Mandrolisai, Agricola Su Connottu, Cantina del Mandrolisai, Cantina Sassu, Giacu, IPAgrario di Sorgono, Trè Biddas, Nicolò Meloni, Li Duni di Badesi, Quarto Moro di Sardegna e Cantine di Neoneli.

Domenica 22 giugno il percorso si chiuderà al Museo MAMA con la presentazione del volume “Il Pittore Antonio Ortiz Echague e la Sardegna”, alla presenza di Montserrat Angelats Fornells, cittadina onoraria.

Un’esperienza unica, da vivere in uno dei borghi più affascinanti d’Italia, tra buon vino, arte e spettacoli.

DOVE MANGIARE E DOVE DORMIRE AD ATZARA E NEI DINTORNI

DOVE MANGIARE

Ristorante – Pizzeria “Al Vecchio Mulino” per prenotazioni +39 0784 65400

Agriturismo “Su Zeminariu” per prenotazioni +39 0784 1821310

Durante la serata sarà possibile degustare i prodotti dello street food locale e quelli dell'iniziativa "Campagna Amica" della Coldiretti.

DOVE DORMIRE ad Atzara e nei dintorni

Per i camperesti è disponibile un'area di sosta recintata presso il parco del campo sportivo comunale, con accesso da via Oristano.