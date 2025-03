Il Cagliari a Roma affronterà il suo passato, lontano e recentissimo, Claudio Ranieri. E andrà nella Capitale con un obiettivo: muovere ancora la classifica per avvicinarsi alla salvezza.

Giallorossi stanchi e delusi dalla sconfitta in Spagna, ma anche pronti a combattere per l'Europa, traguardo sempre più vicino dopo la svolta Ranieri: "Una squadra di qualità - ha spiegato Davide Nicola nella conferenza stampa della vigilia - e lo sta dimostrando soprattutto dopo l'arrivo di Ranieri. Fiero di aver preso il testimone da un allenatore come lui, punto di riferimento non solo per me, ma per molti altri tecnici. Roma forte, senza difetti, sa creare densità, ma anche in ampiezza. Ma noi abbiamo la nostra identità. E dobbiamo essere aggressivi per non lasciare troppi spazi agli avversari. Senza perdere di vista la nostra proposta di gioco".

Cagliari da inventare, soprattutto per l'assenza di Zappa: il forfait dell'esterno destro - sempre titolare quest'anno - potrebbe convincere il mister rossoblù a giocare a tre in difesa. "Abbiamo sperimentato due modi di giocare - ha detto Nicola senza sbilanciarsi troppo - e penso che in entrambi i casi possiamo essere competitivi".

Corsa salvezza tutta da giocare: "Il Genoa ha fatto un bel balzo in avanti, ora bisogna fare più punti possibile. È proprio questo il momento di continuare a fare bene e a dare il meglio di noi stessi".

Intanto primo contratto da professionista siglato da Velizar Ilia Iliev, portiere della Primavera classe 2005, spesso aggregato alla prima squadra: si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028.