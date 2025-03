Brutte notizie per il Cagliari in vista della sfida di domenica prossima all’Olimpico contro la Roma. Gabriele Zappa sarà indisponibile: l’esterno rossoblù ha avvertito i primi fastidi al termine dell’allenamento di ieri, e dopo gli accertamenti strumentali di questa mattina è arrivato il verdetto dello staff medico: distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra.

Non solo Zappa, però. Restano in forte dubbio anche Luvumbo e Coman, entrambi ancora alle prese con un lavoro personalizzato. Il fantasista romeno sta cercando di smaltire un’infiammazione al tendine: qualche flebile speranza di recupero esiste ancora, ma la sensazione è che lo staff medico possa optare per un turno di riposo, evitando rischi inutili.

In questo scenario, la pausa del campionato si rivela provvidenziale: per tutti e tre ci saranno giorni preziosi per il recupero. Prima, però, il Cagliari deve affrontare la trasferta romana e Davide Nicola è chiamato a trovare soluzioni tattiche alternative. Senza stravolgere il modulo, una delle ipotesi potrebbe essere l’arretramento di Zortea sulla linea difensiva, con un centrocampo più folto a quattro, con Marin e Prati che scalpitano per una maglia da titolare. Sulla trequarti, invece, Viola potrebbe agire alla spalle di Piccoli, garantendo maggiore supporto offensivo.

Scelte obbligate, emergenza da gestire, ma il Cagliari è chiamato a una prova di carattere contro una Roma in cerca di punti pesanti.