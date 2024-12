Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha sottolineato l'importanza di vivere il momento presente e concentrarsi solo sulla prossima partita contro il Venezia. Nonostante le difficoltà in classifica, Nicola crede che la forza della squadra non sia determinata dai punti attuali, ma dalla capacità di dare il massimo in ogni gara. L'invito è a non guardare troppo la classifica, ma a concentrarsi sulle prestazioni settimanali.

Nicola ha anche parlato dell'anticipato ritiro della squadra, motivato dal bisogno di riposo dopo la trasferta a Torino. Sottolineando l'impegno e l'attaccamento dei giocatori alla maglia, Nicola ha evidenziato la necessità di miglioramento costante e di vivere ogni partita come se fosse la più importante.

Il commento di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia

Il Venezia, guidato da Eusebio Di Francesco, si prepara ad affrontare il Cagliari consapevole della sfida che li attende. Di Francesco ha elogiato la solidità e l'aggressività dei rossoblù, riconoscendo che sarà una partita cruciale in ottica salvezza. Entrambe le squadre si stanno preparando per un match intenso e determinante, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Di Francesco ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione per l'intera durata della partita e di essere più scaltri nelle azioni di gioco. Con la stagione finita per il difensore Svoboda, il Venezia dovrà affrontare il Cagliari con ancora più determinazione e anima, cercando di ottenere i tre punti fondamentali per raggiungere i propri obiettivi.