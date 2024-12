Oggi è cominciato l'inverno con temperature molto al di sotto della media, una situazione insolita da anni. Durante il Solstizio d'Inverno, alle ore 10:21, il Sole raggiunge il punto più basso sull'orizzonte, segnando l'allungamento delle giornate e l'aumento della luce. Tuttavia, l'arrivo della nuova stagione sarà caratterizzato da gelo, vento e neve che potrebbero raggiungere persino le coste.

Il meteorologo Mattia Gussoni del sito www.iLMeteo.it prevede l'arrivo del freddo dal Mare di Barents, a nord del Mar di Norvegia. Dopo la tempesta polare del 20 dicembre, si prevede un nuovo nucleo gelido che attraverserà l'Italia tra domenica sera e lunedì, portando ulteriori abbassamenti delle temperature, vento e precipitazioni sparse. Nonostante ciò, il solstizio sarà caratterizzato da tempo soleggiato, con solo lievi fenomeni al Sud e nevicate oltre i 900 metri. Le condizioni meteorologiche peggioreranno già dalla mattina di domenica in Valle d'Aosta, con abbondanti nevicate sopra i 400 metri sulle Alpi Pennine e Graie, e sul versante tirrenico, in particolare in Sardegna.

Durante la giornata, è prevista neve su tutte le Alpi di confine, forti venti sulle Alpi, gli Appennini e la Sardegna, e peggioramenti parziali anche in Pianura Padana, con piogge diffuse dalla Toscana alla Campania e nevicate sulle montagne delle regioni centrali sopra i 900 metri. In serata, le piogge raggiungeranno anche la Calabria.

La seconda tempesta polare colpirà l'Italia soprattutto lunedì 23 dicembre, portando nevicate fino a quote basse lungo la fascia adriatica, piogge e addirittura temporali inusuali al Sud. Nei giorni successivi, il Paese sarà diviso dal punto di vista meteorologico: mentre il Sud e il Medio Adriatico affronteranno fasi instabili e fredde con nevicate locali a quote basse e venti freddi, al Nord e sul medio-alto Tirreno prevarrà il sole, nonostante le basse temperature. Il giorno di Natale porterà neve nelle basse Marche, Abruzzo e Molise, con fiocchi che potrebbero cadere fino a quote basse e lungo le spiagge adriatiche.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA:

Previsioni per la serata di oggi, sabato 21 dicembre: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate a cumulato debole sul settore sud-occidentale dal pomeriggio. Possibili gelate notturne nelle zone interne centrali; venti deboli o moderati dai quadranti occidentali con rinforzi sino a forte lungo la costa occidentale; mari agitati i settori occidentali, mossi altrove.

Previsioni per domani, domenica 22 dicembre: cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni deboli e isolate nella seconda parte della giornata. Possibili nebbie o foschie mattutine. Possibili gelate nelle zone interne centrali durante le ore più fredde; temperature in lieve aumento in entrambi i valori; venti moderati o forti da Ovest Nord-Ovest, fino a burrasca sulle coste settentrionali e i crinali; mari agitati i settori occidentali, molto mossi altrove.

Previsioni per lunedì 23 dicembre: cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni deboli e isolate su gran parte dell'Isola, in fase nevosa sui principali rilievi centro-settentrionali oltre i 1000 metri. È prevista un'attenuazione dei fenomeni sui settori orientali e meridionali nel pomeriggio. Possibili gelate nelle ore più fredde nelle zone interne; temperature minime in ulteriore lieve aumento, massime in lieve diminuzione; venti moderati o forti da Ovest Nord-Ovest, fino a burrasca sulle coste settentrionali, occidentali e sui crinali; mari molto agitati i settori occidentali, molto mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi: martedì il cielo sarà in prevalenza sereno con temperature in lieve calo. Mercoledì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature stazionarie. I venti soffieranno in prevalenza deboli settentrionali e i mari saranno generalmente molto mossi in entrambe le giornate.