Un episodio di violenza si è verificato ad Assemini due giorni fa, quando tre individui, per "vendicare" un presunto sorpasso avventato su una strada statale, hanno inseguito l'automobilista, lo hanno brutalmente picchiato e infine gli hanno sottratto il veicolo.

La vittima, un uomo di 41 anni, è stato ricoverato in ospedale con lesioni riportate durante l'aggressione. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, i tre aggressori, di 28, 34 e 40 anni e già conosciuti alle forze dell'ordine, viaggiavano a bordo di una Golf e hanno bloccato l'Audi A4 guidata dalla vittima all'incrocio con via Piave. Dopo aver trascinato fuori dall'auto il 41enne, lo hanno colpito ripetutamente con calci e pugni prima di fuggire con l'Audi.

Nonostante il tentativo del proprietario di fermarli, è stato trascinato per alcuni metri e ha subito lesioni nell'incidente. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di arrestare i tre in via Serpentara, dove avevano abbandonato l'Audi rubata e stavano cercando di allontanarsi a bordo della Golf. Nel frattempo, il ferito è stato trasportato al Policlinico di Monserrato, dove i medici hanno constatato che le sue ferite richiederanno circa 20 giorni per guarire completamente. Gli aggressori sono stati immediatamente arrestati e accusati di rapina, violenza e lesioni.