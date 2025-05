Scelte fatte per la sfida del Maradona fra Napoli e Cagliari, che per i padroni di casa può significare Scudetto. Nicola sceglie Sherri fra i pali, visto il forfait di Caprile. In difesa Zappa, Mina e Luperto. Sulle fasce laterali recuperato a pieno regime Zortea, che gioca quindi dal 1’, con Augello dall’altro lato. In mezzo al campo Deiolo, Makoumbou e Adopo. A sostegno della prima punta Piccoli c’è Viola.

Le formazioni

Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, Mc Tominay, Politano, Lukaku, Raspadori.

Cagliari (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Makoumbou, Adopo, Augello; Viola, Piccoli.