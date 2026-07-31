Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Franco Baresi, storica bandiera del Milan, scomparso nella notte all'età di 66 anni. A dare l'annuncio è stato il club rossonero con un messaggio pubblicato sui propri canali social: "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".

Nel 2025 Baresi era stato sottoposto a un intervento per un nodulo polmonare e, dopo un iniziale miglioramento, una ricaduta avrebbe portato al peggioramento delle sue condizioni. Nei giorni scorsi erano anche circolate false notizie sulla sua morte.

Difensore simbolo del Milan e della Nazionale, ha trascorso tutta la carriera in maglia rossonera, esordendo in prima squadra nel 1978 e diventando il capitano di una delle squadre più vincenti della storia del club. Dopo il ritiro, avvenuto nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare la sua storica maglia numero 6.

Con i rossoneri ha conquistato sei scudetti, tre Coppe dei Campioni/Champions League, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Uefa, quattro Supercoppe Italiane, due campionati di Serie B e una Coppa Mitropa. Con la Nazionale italiana ha fatto parte della spedizione vincitrice del Mondiale 1982, conquistando poi il terzo posto a Italia '90 e il secondo ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti.