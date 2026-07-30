Pomeriggio di paura al villaggio Arboriamar, nella Marina di Sorso, dove si è sfiorata la tragedia a causa di un grave incidente. Un uomo, mentre era intento a effettuare alcuni lavori nel giardino di casa con una motosega, si è procurato una profonda lesione vascolare al braccio, rischiandp l'amputazione.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 unitamente all'elisoccorso, che ha provveduto a stabilizzare l'uomo sul posto prima di trasportarlo d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.

I medici hanno preso subito in carico il paziente per fermare la lesione e scongiurare conseguenze più gravi. Le sue condizioni restano serie ma fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.