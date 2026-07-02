Ha tentato di recuperare il proprio gatto salendo sul tetto di un edificio, ma il lucernario su cui si trovava ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare per diversi metri nel vuoto. È ricoverato in gravissime condizioni un giovane di 29 anni rimasto ferito nell'incidente avvenuto nella serata di mercoledì 1 luglio a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.

Secondo una prima ricostruzione, il 29enne aveva raggiunto la copertura dello stabile, situato nella zona della stazione degli autobus, nel tentativo di mettere in salvo il gatto, sfuggito poco prima.

Una volta sul tetto, però, il lucernario non ha retto al suo peso e si è sfondato, provocando la caduta del giovane all'interno dell'edificio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima di richiedere l'intervento dell'elisoccorso. Il 29enne è stato quindi trasferito d'urgenza all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.