Il Cagliari esce sconfitto per 3-1 contro l'Inter a Milano, ma tutto sommato può dirsi una sconfitta onorevole quella dei sardi a San Siro. Il risultato non lascia certamente spazio a grosse recriminazioni, però i rossoblù possono dire di aver dato tutto e di essere caduti sotto i colpi dell'Inter per mancanza di attenzione ai dettagli.

E dire che il Cagliari si è presentato a San Siro voglioso e propositivo, certamente più dell'ultima trasferta di Empoli. Dopo due pericolosi cross di Augello in area di rigore, sventati all'ultimo dalla difesa interista, è stata la squadra di Inzaghi a sbloccare il risultato al 13' con Arnautovic, per poi replicare al 26' con Lautaro Martinez; nel mezzo, però, la grande chance per pareggiare per il Cagliari con Piccoli che si mangia un gol a tu per tu con Sommer. Nella ripresa i rossoblù si confermano propositivi andando ad accorciare le distanze subito con lo stesso Piccoli, con un bel colpo di testa. Le distrazioni difensive però non finiscono e qualche minuto dopo Bisseck salta sopra la testa di Mina realizzando il 3-1, che è anche il risultato finale.

Appuntamento ora alla giornata di lunedì 21 aprile, a Pasquetta, quando all'Unipol Domus arriverà la Fiorentina per provare a mettere un altro mattoncino in questa corsa salvezza.