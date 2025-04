Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, verso le 15:30, sulla Statale 387, all’altezza del chilometro 9,100, nel territorio di Selargius. Un motociclista di 32 anni, Giacomo Zucca, ha perso la vita in uno scontro con una Fiat Punto. A bordo della moto c’era anche un altro giovane, rimasto ferito e trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli viaggiavano in direzioni opposte. Non è ancora chiaro se l’auto si fosse appena immessa sulla Statale o procedesse nel senso opposto rispetto alla moto. Tra le possibili cause, anche l’eccessiva velocità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia locale di Selargius e i carabinieri del Radiomobile di Quartu, incaricati dei rilievi e della ricostruzione dell’accaduto.