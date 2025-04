"Centinaia di sardi oggi a Nuoro per la prima Festa Regionale del Movimento 5 Stelle Sardegna. Un’emozione unica sentire da vicino tutto il vostro affetto e il vostro sostegno". Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commenta l'evento in corso oggi, sabato 12 aprile, presso il Teatro TEN a Nuoro. "Siamo una comunità politica forte, in continua crescita, con una nuova classe dirigente giovane, composta da tante donne e uomini che, come me, credono nel valore morale della Politica", ha scritto la governatrice sui propri canali social.

Durante la prima Festa Regionale del Movimento 5 Stelle Sardegna, rappresentanti parlamentari, consiglieri regionali e comunali si alterneranno per discutere una vasta gamma di temi, tra cui sanità, lavoro, energia, trasporti, territorio, giovani, Einstein Telescope e il primo anno di governo della giunta regionale guidata da Alessandra Todde del Movimento 5 Stelle.

"Abbiamo affrontato molti temi strategici per la nostra Isola e tracciato un primo, importante resoconto di ciò che abbiamo trovato in Regione oltre un anno fa e di quanto realizzato in questo primo anno di governo", ha affermato la presidente Todde.

"Ringrazio tutte le forze politiche che compongono la nostra coalizione per aver accolto il nostro invito. La nostra è una comunità plurale e aperta al dialogo, e il lavoro portato avanti in questi mesi è chiaramente frutto dell’impegno collettivo di tante e tanti - ha concluso -. È proprio in occasioni come questa che riscopriamo la forza del Noi, la nostra determinazione nel voler cambiare le cose: per la Sardegna e per il futuro dei nostri figli".