La notizia della morte di Graziano Mesina si diffonde poco dopo mezzogiorno anche nei vicoli di Orgosolo, in piena Barbagia, dove in vista della Pasqua iniziano ad arrivare i primi turisti, soprattutto stranieri. A quell’ora le agenzie battono poche righe: Mesina, 83 anni, più della metà trascorsi nelle carceri di mezza Italia, è morto in una stanza dell’ospedale San Paolo, a Nuoro, nemmeno 24 ore dopo il ricovero.

Ora Orgosolo lo attende per i funerali, che si svolgeranno nelle prossime ore o forse lunedì. In piazza Caduti in Guerra, un gruppo di anziani si ferma a parlare, come ogni giorno. Sono suoi coetanei, compagni di scuola o di lavori in campagna. “Certo che lo conoscevamo – raccontano – dopo che era uscito dal carcere ci si vedeva qua tutti i giorni. Era una brava persona, diciamo che ha avuto un’esistenza un po’ sfortunata. È andata così, dispiace”.

Dopo la grazia ottenuta dal presidente Ciampi, Mesina era tornato nella sua casa, poco distante dalla piazza. Una vicina novantenne chiede dove si trovasse: “Mi dispiace, poverino… Che Dio lo accolga”, dice con parole intrise di carità cristiana per quello che un tempo era chiamato l’ultimo balente.

Nei bar e per le strade la sua morte è sulla bocca di tutti. “Erano altri tempi quando il suo nome diventò conosciuto e anche il paese aveva altri problemi. Oggi per fortuna è cambiato in meglio ed è un bene per tutti”, osservano alcuni avventori.

“Ci conosciamo da ragazzini, mi dispiace sinceramente – dice Luigi Castangia, ex carabiniere – Anche se eravamo su fronti opposti, tra noi sempre grande educazione e rispetto. Ognuno di noi ha il suo destino. Qualcun altro non l’hanno tirato fuori nemmeno per morire”.

Al camping Supramonte, dopo la grazia, Mesina tornava spesso, accompagnando gruppi di turisti. “Ci dispiace – ricordano Gino Dore e Pietrino Cossu – Era positivo, sembrava sorridere finalmente alla vita. Sicuramente non è stato fortunato e magari nei suoi confronti c’è stato anche un po’ di accanimento”.