Il Cagliari dovrò fare a meno di Zito Luvumbo probabilmente anche per la gara di lunedì prossimo alla Unipol Domus contro la Lazio. L'autore del gol del provvisorio pari dei rossoblù nella gara di andata con i biancocelesti anche oggi ha lavorato a parte limitandosi a lavori atletici individuali. Poche speranze, dunque, per l'attaccante africano. Per il resto tutta la rosa è a disposizione del tecnico Davide Nicola.

Riflessioni in corso per capire chi mandare in campo lunedì dopo le contraddittorie prestazioni degli ultimi due turni. Il problema è la composizione della mediana. Male il primo tempo con il Lecce con Adopo e Makoumbou, meglio la ripresa con Deiola e Marin. Con il Torino, invece, bocciata la coppia sardo-romena, partita titolare. Anche se poi Adopo e Makoumbou, subentrati, non hanno dato la scossa.

Ballottaggio anche qualche metro dietro Piccoli tra Viola, escluso a Torino, e Gaetano, ottimo contro il Lecce ma coinvolto nel disastro contro i granata.