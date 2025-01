Un campione capace di unire grandi e piccoli, appassionati di calcio e non, compagni, colleghi e ammiratori. Gigi Riva ha saputo conquistare il cuore chiunque lo abbia conosciuto, anche indirettamente, rimanendo per sempre impresso nella memoria.

Fra i più grandi estimatori di Rombo di Tuono, nel mondo del calcio, vi è certamente Gianluigi Buffon, altro campionissimo della storia azzurra che con Riva ha condiviso indelebili momenti, su tutti la spedizione italiana ai Mondiali di Germania 2006, dove l'ex portiere difendeva i pali della Nazionale di Lippi e Riva faceva parte dello staff del ct.

Un legame indissolubile, rimasto intatto negli anni. Proprio Buffon un anno fa era presente a Cagliari, ai funerali del bomber rossoblù, e mentre sorreggeva il feretro non è riuscito a trattenere le lacrime per la commozione davanti all'omaggio che i tifosi hanno riservato all'uscita dalla chiesa.

Oggi lo ricorda così: "A un anno dall’addio il ricordo di Gigi Riva rimane indelebile, un’eredità riservata solo ai grandi uomini. Non passa giorno senza dedicarti un pensiero, perché per me sei stato l’esempio in campo e un punto di riferimento fuori".

"Non sai quanto mi abbia reso orgoglioso condividere un pezzo di vita azzurra, e far tesoro dei tuoi consigli. La tua passione, la tua umiltà e il tuo spirito leggendario sono la mia fonte di ispirazione", ha concluso Buffon.