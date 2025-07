Farà finalmente ritorno in Sardegna questa notte Valentina Greco, la 42enne cagliaritana ritrovata lo scorso 19 luglio nella sua abitazione di Sidi Bou Said, in Tunisia, dopo oltre dieci giorni di silenzio che avevano fatto temere il peggio. Il suo viaggio verso casa è cominciato con un volo da Tunisi a Milano Malpensa e proseguirà con l’ultimo tratto fino a Cagliari, dove ad attenderla ci sarà la sua famiglia.

Provata nel fisico e nello spirito, Valentina ha chiesto — attraverso il suo legale, l’avvocato Gianfranco Piscitelli — di non essere ripresa né assediata con domande al momento dell’arrivo. "Non si tratta di una contrapposizione con i media — ha spiegato il legale — ma di una comprensibile e umana richiesta di riservatezza, considerato il suo attuale stato di salute". Solo in un secondo momento, ha aggiunto, la donna chiarirà quanto accaduto durante la sua permanenza in Tunisia, eventualmente attraverso dichiarazioni ufficiali rilasciate per il tramite dell’avvocato.

Nel frattempo, anche il Comune di Selargius, dove risiedono i familiari della 42enne, si è mobilitato per accoglierla al meglio. Il sindaco Pier Luigi Concu, insieme all’assessora alle Politiche giovanili e Attività produttive Rita Ragatzu, ha preso contatti con la famiglia per offrire supporto logistico e assistenza all’arrivo, qualora fosse necessario.