Tragedia all’alba a Terralba. Un ragazzo di 17 anni, Matteo Loche, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6:30 in via Rio Mogoro. Il giovane, in sella al suo scooter, è finito fuori strada per cause ancora da accertare.

A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha notato il corpo senza vita del ragazzo e ha subito chiamato i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo del personale sanitario, per il 17enne non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli accertamenti si concentrano nel tentativo di capire se si sia trattato di una perdita autonoma di controllo del mezzo o se siano presenti tracce riconducibili a un possibile scontro con un altro mezzo.