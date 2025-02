Arriva una big all Domus: domani i rossoblù affronteranno la Juventus nel posticipo serale della 26esima giornata di Serie A.

I sardi vogliono sfruttare il buon momento e sognano, perché no, i 3 punti contro una Juve tutt'altro che irresistibile. Certo, i valori in campo sono nettamente differenti, ma i bianconeri, quest'anno, hanno dimostrato poca personalità, in un percorso fatto di alti e bassi culminato con l'eliminazione di pochi giorni fa contro gli olandesi del Psv.

L'ultimo successo

Ma a quando risale l'ultimo successo rossoblù contro la Vecchia Signora? Era il 29 luglio 2020: dopo l'interruzione del campionato per la pandemia da Covid, si decise di riprendere per concludere la stagione in piena estate. Alla penultima giornata il Cagliari batte alla Sardegna Arena la Juventus.

I padroni di casa si imposero per 2-0, in un incontro senza particolari pressioni per entrambe le squadre. La Juve aveva infatti già vinto matematicamente il nono Scudetto consecutivo, mentre il Cagliari si era già assicurato la salvezza.

Il gol del vantaggio arrivò col giovane Luca Gagliano, attaccante del vivaio, e poco prima dell'intervallo arrivò il bis con Giovanni Simeone. Ronaldo e compagni, nella ripresa sbatterono contro il muro rossoblù che ritrovarono il successo contro i bianconeri dopo ben 11 anni.