Accolto con una standing ovation, il videomessaggio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha segnato uno dei momenti più significativi del congresso dei conservatori americani a Washington. Nel suo intervento, la premier ha affrontato il tema della sicurezza internazionale, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina, sottolineando il ruolo cruciale degli Stati Uniti nella costruzione di una "pace giusta e duratura".

"C'è una crescente consapevolezza in Europa che la sicurezza è ora la massima priorità", ha affermato Meloni, ribadendo la necessità di determinazione e mezzi concreti per difendere la libertà. "Non puoi difendere la tua libertà se non hai i mezzi o il coraggio per farlo. La felicità dipende dalla libertà e la libertà dipende dal coraggio. Lo abbiamo dimostrato quando abbiamo fermato le invasioni, conquistato le nostre indipendenze e rovesciato i dittatori".

L’attenzione della premier si è poi spostata sull’Ucraina, che da tre anni combatte contro l’aggressione russa. "E lo abbiamo fatto insieme negli ultimi tre anni in Ucraina, dove un popolo orgoglioso combatte per la propria libertà contro un'aggressione brutale. E dobbiamo continuare oggi a lavorare insieme per una pace giusta e duratura. Una pace che può essere costruita solo con il contributo di tutti, ma soprattutto con forti leadership".

Nel suo discorso, Meloni ha anche affrontato il tema dell’alleanza tra Europa e Stati Uniti, alludendo al ruolo di Donald Trump in un eventuale futuro politico. "I nostri avversari sperano che Trump si allontani da noi. Io lo conosco, e scommetto che dimostreremo che si sbagliano. Qualcuno può vedere l'Europa come distante, lontana. Io vi dico: non è così".

Con un discorso che ha toccato i temi della sicurezza, della leadership e della cooperazione transatlantica, Meloni ha ribadito la centralità del legame tra Europa e Stati Uniti, ricevendo il plauso del pubblico americano.