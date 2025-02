Circa 300 partecipanti, questo pomeriggio, nel corteo del comitato antifascista partito dal piazzale davanti al Teatro Lirico, a Cagliari, nell'ambito delle proteste contro il ddl sicurezza e "contro la violenza neofascista e la repressione di Stato".

Bandiere e slogan per il centro della città, davanti alla folta presenza delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Nessun incidente, per il momento, coi manifestanti che proseguono nel percorso tracciato.

Dunque via Dante, piazza San Benedetto, via Paoli, piazza e via Garibaldi, fino alla meta fissata in piazza Costituzione, davanti al Bastione.