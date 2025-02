La Dinamo subisce una sconfitta deludente contro Scafati. Durante tutto il match, il Banco di Sardegna è stato costantemente in inseguimento, arrivando vicino al pareggio due volte quando mancavano solo 5 minuti alla fine della partita. Tuttavia, Scafati ha saputo reagire respingendo gli attacchi dei sassaresi esausti, chiudendo con un ampio vantaggio di 98-82. Questo stop arriva inaspettatamente per la squadra di Massimo Bulleri, reduce da due vittorie conquistate nella settimana precedente, una contro la Virtus Bologna in LBA e l'altra in Europe Cup contro Le Portel.

Il successo di Scafati è stato determinato dalla prestazione di Gray, autore di 32 punti, mentre non è stato sufficiente per la Dinamo la buona prova del play statunitense Bibbins con 20 punti e 7 assist. Sokolowski è tornato in campo dopo un lungo infortunio e si prevede che Rashawn Thomas, il nuovo acquisto, sarà disponibile per la prossima partita di LBA contro l'Olimpia Milano al PalaSerradimigni sabato, dopo il suo arrivo in Sardegna questa settimana.

Prima di affrontare l'Olimpia Milano, la Dinamo giocherà l'ultima partita della stagione in Europe Cup contro Cholet mercoledì sera, sempre al PalaSerradimigni. "È stata una partita che rispecchia il risultato, a tratti non propositiva. Ho apprezzato la capacità dei ragazzi di rimontare due volte sul -2, ma alla fine abbiamo pagato lo sforzo e non siamo riusciti a chiudere bene", ha commentato coach Bulleri al termine della partita. "Ho chiesto e sono sicuro che riavrò indietro la stessa grande unità di intenti che avevamo fino ad oggi, con la quale raggiungeremo i nostri obiettivi."