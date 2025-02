Assalto questa notte, intorno alle ore 3:00, a Mamoiada, dove è stato fatto esplodere un ordigno sul bancomat dell'ufficio postale di Pizza Europa. Si tratta del secondo tentativo di rapina in 48 ore contro una cassa automatica nel Nuorese.

Sabato notte, infatti, alle 2:30, alcuni malviventi hanno cercato di forzare l'Atm del Banco di Sardegna ad Arzana, in Ogliastra, utilizzando acetilene, ma senza successo. Solo stamattina il cassetto danneggiato è stato aperto da un tecnico specializzato, rivelando il denaro destinato ai prelievi del weekend.

Nella stessa notte, un altro tentativo di rapina è stato rivolto all'Atm Bancoposta, sempre senza risultati per i ladri. La cassa ha subito gravi danni e i criminali sono fuggiti sparando chiodi lungo la via di fuga. Le indagini su entrambi gli episodi sono condotte dai carabinieri.

Un episodio simile era già avvenuto a Mamoiada nell'ottobre del 2018, quando un esplosivo aveva danneggiato la cassa automatica, distrutto la porta di ingresso e rotto i vetri. Anche in quel caso, i malviventi non erano riusciti a portare via alcun bottino.