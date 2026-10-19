Una serata amara che spezza l’ottimo momento di forma. Al "Brianteo", il Cagliari incassa una pesante battuta d'arresto per 4-0 contro un Monza cinico. Per la squadra di Pisacane arriva così la prima sconfitta dopo una striscia di quattro risultati utili consecutivi.

Eppure l’avvio di gara sembrava promettere tutt'altro copione. I rossoblù partono con intraprendenza e al 16' sfiorano il vantaggio con una conclusione da fuori area al termine di una combinazione tra Romano e Zé Pedro che termina alta di un soffio. Tra il 20' e il 26' sale in cattedra Törnqvist: prima neutralizza in uscita una ghiotta palla gol costruita da Adopo per Nzola, poi compie un autentico miracolo a tu per tu con Mendy, imbeccato perfettamente in area da Maldini. Con il Monza costretto a rintanarsi nella propria metà campo, il gol sembra nell'aria, ma a sorpresa arriva la beffa per i rossoblù: al 39' Dany Mota guida una letale ripartenza e premia l'inserimento di Kouadio, bravo a battere Caprile facendo passare il pallone sotto le gambe dell'estremo difensore.

La doccia fredda pesa come un macigno sul morale dei sardi e nella ripresa il Monza prende definitivamente il largo. Appena rientrati in campo, al 47', Ondoa inventa un passaggio perfetto per Varela, che incrocia di precisione freddando Caprile per il raddoppio. Il Cagliari accusa il colpo ma va vicino al gol al 62': su corner svetta Mina con un colpo di testa imperioso, ma Törnqvist risponde ancora una volta presente con una parata prodigiosa. Scampato il pericolo, i padroni di casa dilagano. Al 66' Varela veste i panni dell'uomo assist regalando a Robinson il pallone che vale il 3-0. Pochi minuti dopo, al 72', Colpani sfiora il poker centrando un clamoroso palo con un velenoso tiro a giro. Il quarto gol è solo rimandato al 79', quando Robinson calcia dal limite colpendo il legno e Varela è il più lesto di tutti a ribadire in rete da due passi, siglando la personale doppietta. Nel finale Kevin Carlos prova a rendere meno pesante il passivo con una girata all'86', ma Törnqvist si allunga blindando la porta inviolata.