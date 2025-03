"Mamma ti sta aspettando, è distrutta. Torna a casa, mi manchi tanto". Parole colme di disperazione quelle di Antonella Contu, madre del 33enne Paolo Durzu, fidanzato della 29enne Manola Mascia il cui corpo è stato rinvenuto mercoledì 19 marzo in tarda mattinata nelle acque di Cala Fighera, presso la Sella del Diavolo di Cagliari. Di Paolo, invece, ancora nessuna traccia.

LA SCOMPARSA

La scomparsa della coppia è avvenuta martedì 18 marzo, quando Paolo e Manola sono usciti di casa per pranzare insieme, come riferito dai genitori di Paolo. La madre ha cercato di contattare il figlio più tardi quella sera, ma il messaggio è rimasto senza risposta. Solo intorno alle 22:30, quando la madre di Manola ha tentato di contattare i genitori di Paolo per avere informazioni sulla figlia, è stato dato l'allarme.

IL RITROVAMENTO DEL CADAVERE DI MANOLA

Mercoledì 19 marzo, un cadavere è stato segnalato in mare da un escursionista. Si trattava di Manola, recuperata dalla motovedetta della Capitaneria di Cagliari poco dopo. Paolo, invece, è attualmente disperso, con il suo smartphone e il portafogli contenente documenti trovati dagli agenti in un borsello. Gli effetti personali della fidanzata non sono stati rinvenuti. Le circostanze dell'accaduto rimangono ancora oscure. La coppia, che era insieme da un anno e mezzo potrebbe essere scivolata in acqua durante un'escursione sulle rocce, oppure uno dei due potrebbe essere caduto e l'altro tuffatosi per soccorrerlo. Gli investigatori non hanno ancora chiarito come la coppia abbia raggiunto la scogliera impervia considerando che non possedevano un mezzo di trasporto.

Le forze dell'ordine e i soccorritori stanno unendo gli sforzi per cercare Paolo Durzu, mentre i suoi cari osservano da vicino le operazioni in corso. Le avverse condizioni meteorologiche, con mare mosso e vento forte, stanno complicando la ricerca, impedendo l'utilizzo di droni per esplorare la zona circostante. Nelle scorse ore, è stato trovato un cappotto nero sulla scogliera, senza conferme se fosse di proprietà del giovane scomparso.

Nel frattempo, il dottor Roberto Demontis, medico legale, procederà con le prime analisi sul corpo di Manola Mascia al fine di determinare le circostanze del decesso.