Sono passati due anni dalla morte di Silvio Berlusconi. Era il 12 giugno 2023 quando l’ex presidente del Consiglio si spense all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato da quattro giorni per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica di cui soffriva da tempo.

La notizia colpì l’Italia intera. In ospedale accorsero subito i familiari più stretti: prima il fratello Paolo e la figlia Marina, poi gli altri figli, Barbara, Pier Silvio ed Eleonora. Berlusconi aveva 86 anni ed era nato il 29 settembre 1936.

A due anni dalla sua scomparsa, la figlia Barbara ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto e ammirazione: “Due anni fa è venuto a mancare un uomo che ha saputo immaginare ciò che non c’era ancora. Ha costruito con coraggio, ha vissuto con entusiasmo, ha amato con autenticità. La sua forza più grande era l’umanità: generosa, instancabile, vera. Il tuo esempio mi guida ancora, anche nel silenzio".

Silvio Berlusconi lasciò un’impronta indelebile nella storia italiana, sia sul piano politico che su quello economico e culturale.

Dopo i primi successi nel settore edilizio con la fondazione di Edilnord, nel 1976 rilevò Telemilano, una televisione via cavo che operava nella zona residenziale di Milano 2. Due anni dopo la rete prese il nome di Canale 5 e divenne il nucleo di un sistema televisivo nazionale, destinato a cambiare per sempre il panorama mediatico del Paese. Sempre nel 1978 fondò Fininvest, la holding che avrebbe coordinato tutte le sue attività imprenditoriali.

Nel 1993 fece il suo ingresso in politica e l’anno successivo fondò Forza Italia. Venne eletto alla Camera nel 1994 e rimase una figura centrale del Parlamento italiano per quasi vent’anni. Ricoprì per quattro volte la carica di Presidente del Consiglio: nel 1994-1995, poi per due mandati consecutivi tra il 2001 e il 2006, e infine dal 2008 al 2011.

Con 3.339 giorni alla guida del governo, fu il presidente del Consiglio più longevo dell’Italia repubblicana, dopo Mussolini e Giolitti. Un record che, insieme alla sua influenza nei media e nella politica, lo rese una figura divisiva ma indiscutibilmente centrale nella storia recente del Paese.

Alle elezioni del 2022 tornò in Senato, eletto nel collegio uninominale di Monza. Fino all’ultimo, Silvio Berlusconi rimase protagonista della scena pubblica italiana.

Oggi, nel giorno dell’anniversario della sua morte, il suo ricordo continua a vivere nelle parole dei suoi familiari e nel dibattito che ancora lo accompagna.