Il maltempo continua a interessare diverse regioni d'Italia, con venti forti e temperature in diminuzione. Secondo Antonio Sanò, esperto meteorologo e fondatore del sito www.iLMeteo.it, la giornata odierna si presenta con un quadro caratterizzato da venti di tempesta al largo della Sardegna, burrasca di Bora sull'Alto Adriatico e una ventilazione sostenuta su tutto il territorio.

"Le temperature stanno calando in maniera significativa - sottolinea Sanò - e ci aspettiamo nevicate diffuse sull'Appennino già nelle prossime ore, con possibilità di precipitazioni fino a 700 metri di quota." Sabato, in occasione del Solstizio d'Inverno, è prevista una tregua dal maltempo, con condizioni asciutte e soleggiate, a eccezione di qualche residuo rovescio nel Sud. Anche domenica, almeno fino al pomeriggio, il tempo sarà prevalentemente stabile, ma con un aumento delle nubi e possibili fiocchi di neve serali nelle pianure orientali lombarde, venete ed emiliane. Tuttavia, lunedì 23 dicembre porterà una seconda ondata di brutto tempo, con un marcato calo delle temperature.

"La neve si spingerà fino alle basse colline sul versante adriatico - annuncia Sanò - e sono attese bufere di neve sull'Appennino, accompagnate da un freddo intenso soprattutto al Centro-Nord. Sulle Alpi a 1500 metri di quota si registrerà una temperatura minima di -10°C, ma con il vento la temperatura percepita sarà di -20°C." Infine, a partire dalla Vigilia e almeno fino al 27 dicembre, l'Italia sarà divisa in due con ampie schiarite al Nord e sulle coste tirreniche centrali, mentre dal Medio Adriatico al Sud saranno predominanti venti gelidi e precipitazioni nevose.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, venerdì 20 dicembre: cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio, con cumulati deboli. Nevicate a partire dai 1000 metri. Attenuazione dei fenomeni in serata; venti moderati o forti da Ovest Nord-Ovest, sino a burrasca sulle coste esposte e sui crinali, attenuazione della ventilazione dalla nottata; mari agitati o molto agitati, localmente grossi sul settore occidentale in attenuazione in tarda serata.

Previsioni per sabato 21 dicembre: cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate a cumulato debole sul settore sud-occidentale ore centrali; temperature minime in leggero calo, massime in aumento; venti deboli o moderati dai quadranti occidentali in rinforzo nelle ore centrali della giornata fino a forti lungo la costa occidentale: mari molto mossi o agitati i settori occidentali, mossi altrove.

Previsioni per domenica 22 dicembre: cielo prevalentemente nuvoloso con possibili precipitazioni nella seconda parte della giornata; temperature in lieve aumento in entrambi i valori; venti moderati o forti da Ovest Nord-Ovest, fino a burrasca sulle coste settentrionali e i crinali; mari molto mossi i settori occidentali, mossi altrove.