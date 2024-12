A causa della tragedia che ha colpito la comunità di Sorso con la morte della signora Maria Loi, l'Amministrazione comunale, a nome del Consiglio comunale, del Personale dell'Ente e di tutta la popolazione, esprime profondo dolore e commozione per quanto accaduto e, in segno di cordoglio verso i familiari della vittima, si proclama il lutto cittadino a partire da oggi, venerdì 20 dicembre, fino alla conclusione dei funerali.

L'INCIDENTE

Secondo quanto ricostruito finora, la donna, 72enne, è stata investita e uccisa ieri, giovedì 19 dicembre, nell'area di servizio in via Cottoni a Sorso dopo le 9:00 da un camion della nettezza urbana, nel piazzale di un distributore di carburanti. La vittima stava attraversando la piazzola della stazione di servizio, quando è stata travolta da un camion gru della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana a Sorso.

L'autista del mezzo, dall'alto della cabina di guida, non ha visto l'anziana, l'ha investita e schiacciata passandole sopra con il grosso mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale che ha effettuato i rilievi e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica. All'arrivo dei soccorsi, per la donna non c'era più nulla da fare.