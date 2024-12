Un mattatoio nel Nuorese ha subito la chiusura e una sanzione superiore a 90.000 euro dopo che è emerso che tutti i dipendenti erano impiegati in nero.

La scoperta è stata effettuata dall'Ispettorato territoriale di Nuoro insieme ai militari del Nil, i carabinieri e il personale dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Sassari, nell'ambito di un'operazione più ampia nella provincia barbaricina.

Si è constatato che su un totale di 19 lavoratori, nessuno aveva un regolare contratto di lavoro. Oltre alla sospensione delle attività, sono state comminate multe per 9.800 euro, sanzioni amministrative per 79.100 euro e contributi previdenziali arretrati per un totale di 6.000 euro.