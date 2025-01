Una vittoria di spirito e carattere: all'Unipol Domus il Cagliari sceso in campo nel secondo tempo ha fatto vedere la miglior versione di sé, rifilandone 4 al Lecce e mandando in gol altrettanti marcatori. Dopo il gol di Gaetano, cinque minuti dopo è arrivato il vantaggio firmato Luperto.

L'espulsione di Rebic per gioco scorretto su Mina ha spianato la strada ai sardi: che in tre minuti hanno trovato il tris e il poker con il solito Zortea e Obert, autore di un delizioso destro a giro. Un pomeriggio di festa alla Domus, al termine di una sfida che pesava tantissimo in termini di classifica.

Infatti, i rossoblù grazie ai tre punti sono usciti dalla zona retrocessione, passando dal 18esimo al 13esimo posto, che era occupato proprio dai salentini adesso a -1. E' il terzo risultato utile consecutivo per i rossoblù, dopo il pareggio col Milan e la vittoria in casa del Monza: 7 punti in tre partite che raddrizzano la stagione.

Servirà tenere la guardia alta in una fase della stagione di vitale importanza: prossimo appuntamento a Torino coi granata, obiettivo dare continuità alle ultime settimane.