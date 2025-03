È stata arrestata nella tarda serata di ieri una 40enne residente a Sanluri, condannata in via definitiva per reati legati al traffico di stupefacenti. La donna, nubile, disoccupata e con precedenti di polizia, era già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ora dovrà scontare una pena di 6 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione.

L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari, Ufficio Esecuzioni Penali, ed è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Sanluri con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia.

Le accuse, come riferito dai Carabinieri, fanno riferimento a fatti avvenuti nel territorio di Cagliari tra il 7 aprile 2017 e il 25 maggio 2018. In quel periodo la donna si sarebbe resa responsabile di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e detenzione illecita di droga.

Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita nel carcere di Uta, dove sconterà la pena. "L’intervento - sottolinea l'Arma - oltre a dare concreta attuazione alla sentenza emessa, conferma l’impegno dei Carabinieri nel controllo del territorio, contribuendo così al rafforzamento della legalità e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni".