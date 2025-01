Nicola invia messaggi e nuovi acronimi in vista della partita tra Cagliari e Lecce, fondamentale per la lotta alla retrocessione. Prima del match, il tecnico gioca con le parole durante la conferenza stampa: "Dobbiamo essere affamati e attaccare con equilibrio. Questa partita è cruciale sia per noi che per loro. Vogliamo vincere, come è normale. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi per esprimere al meglio le nostre qualità. Dobbiamo identificarci con loro".

Ricordando la sconfitta contro il Lecce all'andata, Nicola sottolinea i cambiamenti avvenuti nella squadra avversaria e l'importanza di adattarsi. Parlando dei singoli giocatori, evidenzia l'importanza di dare sempre il massimo e riconoscere il lavoro svolto. In vista della sfida contro il Cagliari, Giampaolo sottolinea l'importanza della maturità e della consapevolezza della propria squadra, preparandosi a una partita difficile ma determinante per il campionato.

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce

Entrambe le squadre condividono l'obiettivo della salvezza e si aspettano una partita equilibrata e intensa. Giampaolo punta a replicare la prestazione positiva ottenuta contro l'Empoli, concentrandosi sull'approccio mentale e sulle piccole cose che possono fare la differenza in campo. Concludendo, ricorda con piacere la sua esperienza passata nel club rossoblu, apprezzando l'ambiente e l'isola che rappresenta.