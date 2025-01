Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un aggiornamento dell'avviso di condizioni meteorologiche avverse, ampliando le zone interessate.

A partire dal primo mattino di domani, sabato 18 gennaio:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Sardegna: Gallura, Campidano, Iglesiente, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Gallura, Campidano

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro

Bufera di vento nel Cagliaritano

Più di cinquanta interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco a causa della tempesta che si è abbattuta sul Cagliaritano con venti grecale e piogge intense fin dalle prime ore di questa mattina. La Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta arancione per la serata. Le chiamate ai vigili del fuoco sono state numerose, riguardanti alberi e rami pericolanti, cornicioni, insegne e pali caduti o a rischio. Uno degli episodi più gravi è stato registrato vicino alla strada statale 554, tra Quartu Sant'Elena e Quartucciu, dove una struttura in metallo è stata divelta dal forte vento rischiando di bloccare la strada. Anche la polizia locale è intervenuta lungo le strade di Cagliari per rimuovere pali e rami caduti sulle auto, con almeno cinque veicoli danneggiati. La zona di Pirri è sotto stretta osservazione per le prossime ore a causa delle piogge, con la presenza di pattuglie della Municipale in aree a rischio già colpite in passato da forti precipitazioni.

Scuole chiuse a Nuoro

A causa dell'allerta nelle zone del Nuorese, Ogliastra, Sarrabus e Gallura, diverse amministrazioni comunali hanno attivato i loro centri operativi di protezione civile ed emanato ordinanze che prevedono la chiusura di scuole e altri edifici pubblici per sabato 18 gennaio. Il commissario straordinario di Nuoro, Giovanni Pirisi, ha disposto la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche della città, comprese le università, gli asili nido, i parchi, i mercati all'aperto e il cimitero.

Scuole chiuse a Bitti

Anche il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole e dei guadi pubblici e paritari del territorio, nonché ha istituito divieti di sosta in alcune vie e imposto la chiusura del mercato settimanale.

Riunione tra la Protezione Civile e i sindaci

Attualmente, durante una riunione tra la Protezione Civile e i sindaci guidati dalla presidente dell'Anci Sardegna, Daniela Falconi, si sta verificando la situazione in diverse aree, e al momento non sono segnalati disagi o situazioni di pericolo.

A Orgosolo disagi e danni

Le forti raffiche di vento e la pioggia battente hanno causato diversi danni a Orgosolo. Un palo abbattuto e un albero caduto che hanno reso necessaria la chiusura di alcune strade per garantire la sicurezza. La caduta dell’albero ha danneggiato una struttura di una gastronomia. Le autorità sono al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le aree colpite. Si raccomanda prudenza negli spostamenti.

Scuole chiuse a Muravera

Anche il sindaco di Muravera, Salvatore Piu, ha preso la decisione di sospendere le lezioni nelle scuole per l'intera giornata di sabato 18 gennaio a causa delle condizioni meteorologiche avverse e dell'allerta rossa emessa dalla Protezione Civile per la Sardegna orientale. L'obiettivo principale di questa scelta è garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico di fronte alla prevista criticità idrogeologica nelle prossime ore.