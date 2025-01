Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha prorogato l'allerta meteo a partire dalle ore 14:00 del 18 e sino alle 23:59 del 19 gennaio, derubricando però a giallo (criticità ordinaria) il codice per rischio idrogeologico sulle aree di interesse Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro, ad arancio (criticità moderata) il codice per rischio idraulico e idrogeologico sull'area Flumendosa Flumineddu, ad arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico e giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico in Gallura.

Le avvertenze della Protezione civile: "In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, lim tare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi".

Vigili del fuoco in azione senza sosta

Le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro continuano senza sosta le operazioni di soccorso nelle zone più colpite dal maltempo, tra cui il capoluogo barbaricino e i paesi limitrofi come Orgosolo. Finora sono stati effettuati circa 50 interventi solo nella giornata odierna per rimuovere alberi caduti, pali pericolanti e dissesti statici, mentre complessivamente sono stati registrati oltre 120 interventi nelle ultime 24 ore. Attualmente, ci sono 4 squadre dei Vigili del Fuoco impegnate sul campo a Nuoro. Fortunatamente, non si sono verificati danni a persone o situazioni critiche e la situazione è attualmente sotto controllo.