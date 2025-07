Non è ancora il primo vero allenamento, ma il Cagliari versione 2025-2026 inizia a scaldare i motori. Niente campo per ora, ma palestra a Sestu: tra balzi, corsette e test di forza che serviranno a preparare il ritiro estivo in programma da domenica a Ponte di Legno.

Tra i volti nuovi anche Gennaro Borrelli, attaccante ex Brescia, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione a favore del club. Domani la squadra sarà ad Assemini per proseguire la preparazione, poi domenica la partenza per la Lombardia dove inizierà il lavoro vero e proprio in vista del campionato.

Novità anche per la Primavera rossoblù: il Cagliari ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore, l’ex difensore Francesco Pisano, che inizierà a lavorare con il gruppo lunedì al centro sportivo di Assemini. Il debutto ufficiale è fissato per il 16 agosto a Napoli nella prima giornata del campionato Primavera 1, mentre il 26 agosto all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano sarà in palio il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana contro l’Inter campione d’Italia. Al fianco di Pisano ci sarà Alessio Rubicini, promosso vice dopo aver fatto parte dello staff tecnico della prima squadra rossoblù nel 2021.