Due feriti a Pisa dopo una sparatoria in casa: un uomo di 37 anni e il padre di 63 sono finiti in ospedale dopo l’episodio avvenuto a Santa Maria a Monte.

Una violenta lite, poi i proiettili vaganti e il sangue: secondo gli investigatori il padre avrebbe impugnato il fucile e aperto il fuoco contro il 37enne, prima di tentare il suicidio.

Sul posto il 118 e l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato d’urgenza i due all’ospedale. Il padre è stato portato a Cisanello, il figlio a Lotti di Pontedera.

Grave il 63enne, mentre il 37enne non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell’accaduto.