Monday night all'Unipol Domus, dove arriva la Lazio di Marco Baroni per l'ultima sfida della 23esima giornata di Serie A. Per i rossoblù una ghiotta opportunità per fare il balzo in classifica, mettendo alla spella tutte le rivali per la lotta retrocessione.

Dal canto suo la Lazio non vuole fallire il sorpasso a Juventus e Fiorentina che gli garantirebbe di tornare al quarto posto. C'è tanto in palio nella sfida della Domus, come confermato da Nicola alla vigilia: "Sarà una partita particolarmente intensa", ha detto il tecnico.

Ancora dubbi in mediana in casa Cagliari: Makoumbou e Adopo restano leggermente avanti nei ballottaggi su Marin e Deiola. Serratissimo anche quello fra Viola e Gaetano, col primo un pizzico più avanti.

L'ultimo dubbio riguarda Obert e Augello, ma dovrebbe arrivare la conferma per il giovane slovacco, che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite.