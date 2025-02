Paura, questa mattina, a Sassari per un incendio scoppiato in una veranda posta al primo piano di un’abitazione nel quartiere Li Punti.

Il rapido intervento della squadra dei Vigili del fuoco arrivata dalla sede centrale di Sassari, con l’ausilio di un’autoscala, ha scongiurato che le fiamme potessero ulteriormente espandersi e intaccare l’intero appartamento.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche carabinieri e 118 ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sulle cause sono in corso gli accertamenti.