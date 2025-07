Il Cagliari è in attesa del via libera per le visite mediche di Michael Folorunsho. Con il Napoli c’è già un accordo di massima per il prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa potrebbe chiudersi a breve.

Intanto, sfumato Sebastiano Esposito, la società rossoblù accelera sul fronte offensivo. I sardi sono molto vicini ad Adam Zulevic, attaccante slovacco classe 2007: il Cagliari avrebbe superato la concorrenza di Genoa e Lecce e sta trattando con il Michalovce per l’acquisto a titolo definitivo. Punta centrale di un metro e 94 cm, Zulevic ha già segnato 4 gol in 8 presenze in prima squadra, dopo i 14 gol in 17 partite con i pari età.

Si lavora anche su un altro profilo giovane: Semih Kilicsoy, classe 2005 del Besiktas. Attaccante turco che nelle ultime due stagioni ha condiviso il reparto con Immobile. Ottimo rendimento nel 2023/24, in leggero calo lo scorso anno, resta un giocatore molto apprezzato dallo staff rossoblù. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.

Nel frattempo, volge al termine il ritiro della squadra di Fabio Pisacane a Temù. “Tanti ragazzi hanno già interiorizzato il pensiero del mister – spiega Alberto Gallego Lancuentra –. C’è entusiasmo, fiducia. Il gruppo è ricettivo e curioso. Ed è bello lavorare così, con questa mentalità aperta”.

Mercoledì test a Linz contro il Galatasaray. Poi rientro ad Assemini e altre due amichevoli: il 26 luglio con l’Hannover e il 2 agosto all’Unipol Domus contro il Saint-Etienne per il primo trofeo Gigi Riva.