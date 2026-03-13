“Sul caro carburanti, che sta mettendo in ginocchio il comparto produttivo sardo e dell'autotrasporto, e che a breve avrà effetti devastanti sulle famiglie, la Regione Sardegna vada immediatamente in Aula con le forme dell'art. 102 del Regolamento del Consiglio Regionale, e metta in campo una misura straordinaria come quella del fondo "Resisto", abbattendo il costo dei carburanti. Nell'immediato utilizzando tutti i fondi relativi al FNOL”. Così l’ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais dalle sue pagine social.

“Per testimonianza personale, è possibile farlo oggi stesso o comunque nelle prossime ore. Il Governo farà la sua parte, ma la Regione può e deve intervenire con fondi propri e che può e deve mettere immediatamente in circolo. Siamo di fronte a una emergenza che non ammettere ritardi” ha aggiunto l’esponente della Lega.