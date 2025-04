"Il sistema ha attivato gli anticorpi, ma noi ci siamo, stiamo ridando coraggio a un popolo che lo aveva perso. Io ci sto mettendo l'anima: noi non ci faremo rubare la speranza". Così oggi la presidente della Regione, Alessandra Todde, intervenuta a Roma durante la manifestazione di M5s contro il riarmo.

“Siamo qui – ha aggiunto – per dire che non ci facciamo incantare dalla logica del riarmo. Non ci stiamo – ribadisce – ad usare i fondi di coesione per il riarmo”.

Fra i manifestanti anche un gruppo di sostenitori sardi della governatrice, che hanno esposto uno striscione con su scritto “Giù le mani da Alessandra Todde”, con probabile riferimento alla vicenda della decadenza, ancora in attesa di verdetto.

“Noi – ha detto Todde rivolgendosi alla piazza – siamo quelli che dicono che le cose possono cambiare. Noi cacciamo l’oscurità”.