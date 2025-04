Diversi esponenti e simpatizzanti sardi del Movimento 5 stelle sono partiti questa mattina dall’Isola insieme alla presidente della Regione, Alessandra Todde, per raggiungere il corteo nazionale del M5S contro il riarmo a Roma.

Oltre alle bandiere del Movimento e a quelle della pace, i militanti hanno esposto anche uno striscione con su scritto “Giù le mani da Alessandra Todde”, probabilmente con riferimento alla vicenda della decadenza della governatrice.

I militanti sardi del M5s si sono ritrovati questa mattina a Roma, in Piazza Vittorio, insieme ad altri arrivati da tutta Italia per il corteo che si dirigerà verso i Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. In corteo con il M5s ci sarà anche una delegazione del Pd.