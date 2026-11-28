“Vinceremo le elezioni politiche con l'alleanza progressista”. È una scommessa all'insegna della fiducia quella lanciata oggi dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenuta all'assemblea degli amministratori dem per suonare la carica in vista del prossimo appuntamento elettorale.

“Abbiamo una sfida ma anche un'opportunità enorme, siamo l'alleanza progressista più competitiva d'Europa, dobbiamo essere orgogliosi perché tutto questo viene dalla nostra fatica”, ha affermato la leader del Pd, con un ringraziamento “alle sindache e ai sindaci, alle amministratrici e agli amministratori che sono al nostro fianco per cambiare il futuro del nostro Paese”.

Parallelamente, prosegue il confronto interno al campo largo per mettere a punto le linee guida del programma comune. Dalle stanze dei tavoli tematici filtrano segnali distesi, accompagnati da parole d'ordine improntate a «clima positivo» e «ottimismo». La giornata odierna era dedicata in particolare ai dossier più delicati e potenzialmente divisivi per la coalizione: politica estera da un lato, economia e fisco dall'altro.