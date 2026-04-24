“La coerenza di pensiero non è una caratteristica che appartiene a tutti e lo abbiamo notato, ma le affermazioni del Partito Democratico in merito alla situazione tragica in cui verte la sanità sarda, destano sgomento anche ai non addetti ai lavori”.

A sostenerlo è il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu. "Non più tardi di una settimana fa durante il dibattito sulla sanità in consiglio regionale, il Partito Democratico ha bocciato, definendola 'strumentale', la mozione della minoranza, che mirava a offrire al consiglio un ruolo da protagonista, nella gestione della crisi della sanità sarda. Oggi invece sembra condividere ogni singola preoccupazione del centrodestra dipingendo un quadro apocalittico il sistema sanitario regionale, sconfessando di fatto le rassicurazioni fornite dalla Presidente durante il dibattito in Aula.".

"Noi capiamo perfettamente il senso di frustrazione e di impotenza del Partito Democratico che subisce quotidianamente l’insussistenza delle proposte dei 5 stelle e della Presidente Todde, ma non possiamo accettare questo continuo teatrino fatto da accuse a mezzo stampa e successive riabilitazioni nei consessi istituzionali, perché il tutto avviene sulla pelle dei sardi”, continua Truzzu.

"Il PD dica una volta per tutte se vuol fare la maggioranza o l’opposizione alla giunta Todde, se condivide, e quindi è corresponsabile, dell’inefficace azione della Presidente in campo sanitario o se ha una proposta alternativa. Tertium non datur!", conclude il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.