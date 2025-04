La premier Giorgia Meloni sarà a Washington il prossimo 17 aprile per un colloquio con il presidente Usa Donald Trump. Lo ha annunciato la stessa premier nel corso dei tavoli con i rappresentanti delle categorie produttive a Palazzo Chigi.

La presidente del Consiglio volerà negli Stati Uniti per parlare con Trump della questione dazi. “Ho già detto quello che penso: penso sia una decisione assolutamente sbagliata da parte dell'amministrazione Trump. Le economie delle nazioni occidentali sono fortemente interconnesse, politiche protezionistiche così incisive finiranno per danneggiare l'Europa quanto gli Stati Uniti”: secondo quanto si apprende, la premier Meloni lo ha detto al tavolo con le categorie sui dazi, sottolineando che sono tariffe, “da quello che sappiamo, che rischiano di avere un impatto su filiere che per l'Italia sono particolarmente strategiche come macchinari, automotive, agroalimentare e tessile, mentre sul chimico-farmaceutico sono ancora in corso approfondimenti specifici relativamente al nuovo scenario”.

“La sfida da esplorare è invece quella che l'Italia è stata tra le prime nazioni a promuovere, e che anche la Presidente von der Leyen lo ha ribadito ieri, ovvero la possibilità di azzerare i reciproci dazi sui prodotti industriali esistenti con la formula "zero per zero". In questo mi pare che ci sia da parte della presidente della Commissione e da parte del Commissario al Commercio che sta trattando una disponibilità” ha detto la premier.

“È questo il negoziato che deve vederci tutti impegnati e a tutti i livelli, che vede impegnati noi e che impegna me che sarò a Washington il prossimo 17 aprile e ovviamente intendo affrontare anche questa questione con il Presidente degli Stati Uniti” ha aggiunto Giorgia Meloni.